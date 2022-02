Selevko on sunnitud Pekingis riski võtma: ma arvan, et olen heas vormis

"Mul on hea meel, et olen siin. See on väga suur au," sõnas 18-aastane Selevko neljapäeval intervjuus ERR-ile. "Ma arvan, et olen heas vormis, aga seda näeme võistlustel!"

Seoses eelnenud väsimusmurruga jalas ei saa ta teha hüpetest neljakordset tulupi, mida sooritab kindlamalt, ja peab riskima neljakordse lutzuga. Debütant sai neljapäeval esimest korda teha tutvust olümpiajääga ning on senise kogemusega väga rahul.

"Kõik meeldib väga! Siin on huvitav ja ilus. See on mu esimene olümpia, kõik väga meeldib. Täna oli esimene trenn, hallis meeldis väga. Jää on teistsugune, pole nagu Eestis, aga väga hea," tõdes Selevko.

Olümpiale pääses 30 meesüksiksõitjat. Selevko treeneri Irina Kononova sõnul on konkurents ülitihe ja esimeseks sihiks on Eesti meistril pääs vabakavale ehk 24 parema hulka.

Kolmandat järjestikust olümpiakulda soovib Pekingis võita jaapanlane Yuzuru Hanyu, kelle kanadalasest treener Brian Orser käis äsja Tallinnas nelja kontinendi meistrivõistlustel.

Meeste lühikava algab Pekingis Eesti aja järgi 8. veebruari varahommikul kell 3.15, vabakava toimub kaks päeva hiljem.