Kuus vene hokinaist andis positiivse koroonaproovi

Koguni kuus Venemaa olümpiakomitee naiste jäähokikoondislast on andnud positiivse koroonaproovi ja seetõttu on määratud terve tiim rangema järelvalve alla. Eemalejäämiste tõttu lisati koondisesse kaks uut mängijat.

Vene hokinaiskonnast on positiivseks osutunud Diana Farhutdinova, Angelina Gontšarenko, Olga Sosina, Jekaterina Nikolajeva, Liana Ganejeva ja Ljudmilla Beljakova proovid.

"Me loodame, et nad on peagi tagasi võistkonna juures," lausus peatreener Jevgeni Babariko uudisteagentuuri TASS vahendusel. "Meiega on liitunud kaks mängijat ja nii saame turniiril osaleda."

"Me käime iga päev kaks korda testimas ja tulemused määravad, millise koosseisu saame homme välja panna."

Venemaa olümpiakomitee naiskond alustab olümpiaturniiri reedel Šveitsi vastu. Lisaks mängitakse järgnevatel päevadel alagrupis USA, Kanada ja Soomega. Sama alagrupi esimeses mängus sai Kanada suurelt 12:1 (3:0, 5:0, 4:1) jagu Šveitsist.

Venemaa jäähokinaiskond pole kunagi võitnud olümpiamedalit. Neli aastat tagasi PyeongChangis tuli venelannade võistkond neljandaks.