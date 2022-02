Barcelona lõi käed endise Arsenali kapteniga

32-aastane Gaboni koondise kapten sõlmis Barcelonaga 2025. aasta juulini kestva lepingu, ründaja väljaostuklausliks on 100 miljonit eurot.

"Mul on väga uhke ja hea meel siin olla," sõnas Aubameyang. "Mu peamine eesmärk on anda endast kõik, et aidata meeskond tagasi Meistrite liigasse."

Lavali ja Bastia noortesüsteemidest sirgunud Aubameyang kogus kuulsust Saint-Etienne'is ning liitus 2013. aastal Dortmundi Borussiaga, kus lõi nelja ja poole hooajaga 213 mängus 141 väravat.

2018. aasta jaanuaris liikus ta toonast klubi rekordit tähistanud 56 miljoni naela eest Arsenali, kus jäi järgmise hooaja lõpus koos Mohamed Salahi ja Sadio Manega jagama liiga parima väravaküti tiitlit, 22 väravat lõi ta ka hooajal 2019/20. Kokku esindas Aubameyang Arsenali 163 ametlikus mängus, sahistades võrku 92 korral.