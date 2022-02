Fourcade: taliolümpial on edukad need, kes võistlust naudivad

Martin Fourcade on Prantsusmaa kõigi aegade edukaim talisportlane, kes on võitnud olümpiamängudel kokku viis kuldmedalit ja kaks hõbemedalit. Nüüdseks karjääri lõpetanud laskesuusataja leiab, et kuigi koroonaviirusega kaasnevad piirangud võivad sportlasi mõjutada, saavutavad kõige suuremat edu need sportlased, kes keskenduvad olümpiamängude nautimisele.

"Ma usun, et olümpiamängudel on edukad need, kes suudavad unustada kõik negatiivse ja keskenduda ainult positiivsele. Kui Prantsusmaa sportlased küsivad minu käest, et kuidas ma nii edukas olin, siis ma alati vastan, et kõige olulisem on olümpiat nautida," rääkis Fourcade, vahendab Eurosport.

"Sa oled oma perest, sõpradest ja fännidest eraldatud. Covid tekitab võistlejatele lisapingeid ja sellega kaasneb ka suurem meediakajastus. Seetõttu ongi oluline, et sportlased suudaksid negatiivsetest olukordadest võimalik palju eemalduda. Olenemata koroonast on olümpiamängudel siiski võimalik lõbutseda," lisas Fourcade.

Prantslase sõnul on meeste laskesuusavõistlustel raske välja tuua kindlat favoriiti. "Ma usun, et meeste võistlusel on neli-viis favoriiti, kelleks on Emiline Jacquelin, Quentin Fillon Maillet, Johannes Tignes Bö, Tarjei Bö ja Sebastian Samuelsson. Arvan, et individuaalis võidab kõige tõenäolisemalt Johannes Thignes, kuid mind ei üllataks kui võidu võtaks ka Tarjei," märkis Fourcade.

Pekingi taliolümpiamängudel on esimene laskesuusavõistlus laupäeval, kui sõidetakse 4x6 segateatesõitu. Eestit esindab laskesuusatamises kaheksa sportlast: meestest Rene Zahkna, Kalev Ermits, Kristo Siimer ja Raido Ränkel. Naistest pääsesid olümpiale Johanna Talihärm, Regina Oja, Susan Külm ja Tuuli Tomingas.