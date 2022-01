Ränkel: usun, et oleme võimelised tunduvalt kõvemaks tulemuseks

Laskesuusatamise MK-etapil Anterselvas tegid Eesti mehed 4x7,5 kilomeetri teatesõidus hooaja parima tulemuse, kui lõpetasid võistluse 13. kohal (1+11; +5.13,6). Teateneliku ankrumees Raido Ränkel usub, et koondisel on potentsiaali, et sõita esikümnesse.

Raido Ränkel läbis enda vahetuse viienda kõige kiirema ajaga. "Kindlasti ma ei saa seda oma parimaks sõiduks nimetada, kuna lamades laskmisel flirtisin varupadrunitega. Veider, et kaks viimast märki ei tahtnud maha tulla, polnud tuult ega midagi," ütles Ränkel.

"Alati saab paremini. Sellise tunde pealt, mis praegu sõidus oli, siis see aeg oli pigem üllatav. Mul pole sellist väga head värskust või agressiivsust. Fjodor [koondise treener Fjodor Svoboda - toim] üks päev ütles mulle, et individuaalis sõidan nagu robot, kogu aeg sama sageduse ja rütmiga. Hetkel on selline tunne küll," lisas Ränkel.

Ränkeli sõnul on koondisel potentsiaali, et sõita esikümnesse. "Usun, et oleme võimelised tunduvalt kõvemaks tulemuseks. Meil on piisavalt potentsiaali, et sõita meeskondlikult esikümnesse. Kui me trahviringe ei sõida ja võtame maksimaalselt kaks varupadrunit, siis saame esikümnesse ka," rääkis Ränkel.

Pekingi taliolümpiamängude eel muretseb Ränkel rohkem tervise kui vormi pärast. "Ütleme nii, et see vorm vormiks. Pigem on hetkel tervis esikohal. Kui sellega nüüd midagi juhtub, siis on kõik. Tervist tuleb hoida ja kontakte tuleb vältida," ütles Ränkel.

"Hooaja alguses panin endale eesmärgi, et Peking on minu viimane olümpia. Arvatavasti on mul praegu ka viimane MK-sarja hooaeg. Kui peaks midagi väga ilusat tulema, siis vaatame edasi," lisas Ränkel.

Vaata videost täispikka intervjuud Raido Ränkeliga.