Talihärm: päevad on erinevad, vahel oleme eesotsas ja vahel tagapool

Viimast vahetust sõitnud Talihärm lasi esimeses tiirus ühe möödalasu ning teises tiirus pidi kasutama kolme varupadrunit. Kui rajale läks ta 18. positsioonil, siis finišisse tõi Talihärm Eesti 15. kohal.

"Nädalavahetuse võib kokku võtta ühe sõnaga: laskesuusatamine. Laskesuusatamine käib üles-alla ja see on kõikidel tiimidel nii. On paremaid päevi ja on kehvemaid päevi," ütles Talihärm.

"Ma arvan, et mul oli täna kõige parem enesetunne nendest sõitudest, mis ma sel hooajal sõitnud olen. Viimasel ringil ma täiesti kõike enam välja panema ei pidanud, aga ma jõudsin pingutada ja ei väsinud hetkega ära, mis on ka mu probleem olnud. Enesetunne oli ka hea ja see annab kindlasti palju enesekindlust tulevikuks."

Milline on meie naiste õige koht? Kord oleme eesotsas ja nüüd teise kümne teises pooles. "Eks see koht on selline, nagu selle päeva lõpuks protokollis kirjas on. Päevad ongi erinevad ja ma arvan, et me oleme võimelised väga kõrgeid kohti püüdma. Samamoodi on see aga väga väikestes asjades kinni ja siis oleme kuskil tagapool. Nii ta kahjuks on," lisas Talihärm.

Pühapäeval on Anterselvas kavas meeste 4x7,5 km teatesõit ja naiste 12,5 km ühisstardist sõit.