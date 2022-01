Olümpiale jõudnud breiktantsijad rõhutavad ala organisatoorse poole tähtsust

Nädalavahetusel peeti Eestis võistlusi tänavatantsudes. Võistlejaid hinnanud kõrgetasemelised väliskohtunikud nentisid, et siinne tase on tõusuteel ning et organisatsiooni tugi on ala edendamisel olulise tähtsusega.

Olümpial breiktantsu hindamissüsteemile aluse pannud ja Inglismaa meistrivõistluste loomisele kaasa aidanud tänavatantsuguru Kevin Gopie ehk Renegade hindas kahe päeva jooksul nähtud taset heaks.

"Siinne tase on kindlasti viimaste aastatega kasvanud ja väga tore oli näha võistlustel nii palju rahvast," lausus ta. "Loomulikult on püstistes tänavatantsudes inimesi rohkem kui breigis, aga hea, et sellega on algust tehtud, et ka breigis tugev põhi alla ehitada."

Breik on Pariisi olümpiaala, seega nõuab see kõigilt koostööd ja organiseerumist, rõhutab Soome breigikoondise peatreener.

"Kõiksugused organisatsioonid, ühingud ja alaliidud ei ole hip-hopile ehk omased, meie jaoks on see uus mõtteviis, kuid need on tänavatantsu arengu seisukohalt olulised," ütles B-Boy Focus.

Nii ongi tänavatants esimest korda ka Eestis organiseeritumaid mõõtmeid võtmas. Renegade rõhutas, et see ei tarvitse tähendada veel underground'ist eemaldumist.

"Kui on olemas organisatsioon, siis see tähendab inimeste jaoks teatavat küpsust ja professionaalsust, mida on kahtlemata vaja esile tõsta," sõnas ta. "Sama asi on käsil ka teistes riikides - on igati mõistetav, et tänavatants on natuke tahumatu, põrandaalune ja lahe, aga samas on vaja taset tõsta ning selle jaoks on vaja organisatsiooni."