Talihärm: tahaks loota, et see hea enesetunne jätkub

Talihärm lasi tiirudes kõik märgid maha ning lõpetas naiste sprindi 53. kohal (0; +1.48,9). "Võib tunduda küll, et see ei ole mu elu parimale tulemusele väga lähedal, aga selle võitluse valguses, mis on tulnud see hooaeg läbi elada, oli tänane päev ikka super," rääkis Talihärm. "Mul on olnud siin paar paremat päeva ja tahaks loota, et see hea enesetunne jätkub."

Viimase märgi alla laskmisega oli Talihärmal raskusi. "Ma vaatasin täna Kadri [Lehtla] tulemust IBU karikal ja oma viimase märgi ma lasingi Kadri nimel alla, kuid tahan vabandada kõigi ees, kelle närvirakke ma kulutasin, eriti treenerite," ütles Talihärm.

"Hetkel jälgin ma oma enesetunnet päev korraga. Kui mul peaks halvemaks minema, siis ma starti ei lähe. Loodetavasti seda ei juhtu. Hetkel mul on seis selline, et ma suudan neid koormusi taluda."

"Ma tegin Hochfilzenis väikese muudatuse oma relva juures: ma muutsin tagumise kabaraua nurka paari kraadi võrra. See on minimaalne detail ja silmaga näeb seda vaevu, aga see muutis relva minu jaoks palju mugavamaks. Saan seda kehale lähemale tuua ja paremini kontrollida," rääkis Talihärm.

Regina Oja sai ühe möödalasuga 51. koha (1; +1.47,8). "Kuni viimase ringini ma mõtlesin, et hakkab tulema, aga viimase ringi poole peal tundsin, kuidas keha külmast krampi tõmbub. Pool viimast ringi ma sõitsin oma vaimse mõttejõuga. Ma tahtsin sõita rohkem, kui ma tegelikult sõitsin," tõdes ta.

"Kindlasti mul on vaja seda naine naise vastu sõitmist ja mida rohkem võistlusi praegu on seda parem. Miinimum eesmärk sai täna tehtud."