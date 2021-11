Laskesuusatamise MK-sarja liider: kollane särk on iga võistleja unistus

Reedel oma 30. sünnipäeva tähistav Simon Desthieux jõudis Prantsusmaa laskesuusatamise ajaloos nimekasse klubisse, sest enne teda on MK-sarja kollast liidrisärki kandnud vaid vennad Fourcade'id, Raphael Poiree, Vincent Defrasne ja Patrice Bailly-Salins.

"Kollane särk on iga laskesuusataja unistus. Ma ütlesin kaks päeva tagasi oma tiimikaaslastele, et pärast tavadistantsi on kollane liidrisärk saadaval. See oli lihtsalt ütlemine ja nali, aga tänaseks olen ma kollases särgis. See on hooaja alguses suurepärane," rääkis Simon Desthieux.

Eelmise hooaja lõpus ka kaks MK-etapivõitu teeninud Desthieux'd ei heiduta, et ta alatasa jääb oma nimekate koondisekaaslaste Quentin Fillon Maillet ja Emilien Jacquelini varju.

"Ma ei tee laskesuusatamist selleks, et olla meedias rambivalguses. See ei ole minu eesmärk. Ma armastan seda spordiala ja see on mu kirg. Ma harjutan iga päev, et olla parem ja esineda hästi. Tahan ise olla hea. See on minu jaoks kõige olulisem. Ma ei taha esile kerkida, tahan lihtsalt võistelda iseenda jaoks," ütles Desthieux.

Laskesuusatamise MK-sari jätkub neljapäeval teise Östersundis sõidetava etapiga. Nädalalõpu avavad sprindivõistlused. Laskesuusatamise MK-sarja on võimalik vaadata ETV ja ETV2 vahendusel.