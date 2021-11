Eesti saalijalgpallikoondis kohtub Taaniga

Eesti meeste saalijalgpallikoondis võõrustab 15. ja 16. novembril Narvas Taanit. Mõlemad mängud peetakse Narva spordikeskuses algusega kell 19.00 ning kohtumistele saab otsepildis kaasa elada EJLTV YouTube'i vahendusel.

Eesti ja Taani on vastamisi läinud ka varem, kui 2019. aastal peeti võõrsil kaks maavõistlust. Esimene kohtumine lõppes 3:3 viigiga ning teises mängus tuli Eestil tunnistada vastaste 4:2 paremust. Viimati kohtusid meeskonnad möödunud aasta jaanuaris, kui EM-valikturniiril teenis Taani 4:2 võidu.

Eesti koondise koosseisu kuulub viis debütanti. Üheks nimeks on veel eelmisel aastal Premium liiga klubi Tallinna JK Legioni ridadesse kuulunud Andrei Sidorenkov, kes käis meeste A-koondise eest väljakul 23 korral. Kogenuim mängija on väravavaht Mark Boskin, kes on saalijalgpallikoondise eest kirja saanud 46 mängu.

Eesti saalijalgpallikoondis mängudeks Taaniga:

Väravavahid:

Mark Boskin (10.07.1988) – Viimsi FC Smsraha 46/2

Artjom Taar (26.12.1990) – Narva United FC 0/0

Väljakumängijad:

Stanislav Bõstrov (11.08.1988) – Narva United FC 17/1

Edwin Stüf (30.07.1989) – Viimsi FC Smsraha 15/2

Sergei Aleksandrov (30.03.1992) – Narva United FC 14/2

Maksim Babjak (10.12.1993) – Tallinna FC Cosmos 11/1

Artur Bõstrov (02.09.1991) – Viimsi FC Smsraha 9/0

Raul Rebane (18.08.1994) – Tartu Ravens Futsal 9/0

Lehar Savikink (05.05.1990) – Tartu Ravens Futsal 7/0

Artur Makarov (16.10.1992) – Viimsi FC Smsraha 4/0

Temari Nuuma (09.04.1996) – Tartu Ravens Futsal 2/0

Mark Ivanov (06.02.1994) – Tallinna FC Cosmos 2/0

Marek Naal (10.01.1993) – Tallinna FC Cosmos 2/0

Andrei Sidorenkov (12.02.1984) – Tallinna FC Cosmos 0/0

Joonas Kartsep (13.11.1997) – Tartu Ravens Futsal 0/0

German-Guri Tsvibelberg (16.01.1996) – Narva United FC 0/0

Anton Panov (22.08.1996) – Narva United FC 0/0

Peatreener: Dmitri Skiperski

Abitreenerid: Marko Arge, Kert Küttis