Eesti saalijalgpalli koondis mängib esmakordselt Narvas

Eesti saalijalgpallikoondis võõrustab järgmisel nädalal Narvas Taani koondist, kellega mängitakse kaks kontrollkohtumist. Esmakordselt mängib saalijalgpallikoondis piirilinnas, vahendab rus.err.

Ühtlasi on märkimisväärne asjaolu, et tegemist on alles teise korraga viimase 30 aasta jooksul kui mõni Eesti rahvuskoondis mängib Narvas. 2010. aastal mängis piirilinnas Eesti jäähokikoondis.

Eesti Jalgpalliliidu saalijalgpalli tehnilise juhi Kert Küttise sõnul polnud raske otsustada Narva kasuks. "Narva on Eesti saalijalgpallis üks tähtsamaid kohti. Tahame, et kohalikud saaksid ka nautida rahvusvahelist jalgpalli. Oli ka teisi soovijaid, kuid antud juhul tahtsime, et mängud peetaks Narvas. Narva United tuli meie soovile vastu ning lubasid meil nende kodusaalis mängud korraldada," rääkis Küttis.

Eesti ja Taani mängivad kaks kontrollkohtumist 15. ja 16. novembril. Mõlemad mängud algavad Narva Spordikeskuses kell 19.00.

Viimati mängisid Eesti ja Taani 2020. aasta alguses, kui Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiril pidi Eesti koondis tunnistama taanlaste 2:4 paremust.