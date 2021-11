Prantsusmaa laskesuusatajad loodavad uuel hooajal lõpetada Norra ülevõimu

Laskesuusatamise MK-sarja hooaja alguseni jääb pühapäevast veel 12 päeva. Eesti Rahvusringhääling viibis sel nädalal Norras, kus külastati Eesti koondise kõrval ka Norra ja Prantsusmaa koondiseid. Just prantslased Quentin Fillon Maillet ja Emilien Jacquelin on sel hooajal MK-sarja üldvõitu silmas pidades tugevaimad konkurendid Bö vendadele ja Sturla Holm Lägreidile.

Eelmisel hooaja ei jaganud Norra ja Prantsusmaa omavahel meeste MK-sarjas individuaalset võitu vaid viiel korral. Prantsusmaa koondises teenis enim võite, kolm, 29-aastane Quentin Fillon Maillet, kes on viimased kolm hooaega lõpetanud MK-sarja üldarvestuses kolmandal kohal. Kuigi Maillet on aastaid püsinud laskesuusatamise maailma teravaimas tipus, pole tal seni ei MK-sarja üldvõitu ega individuaalset suurvõistluste tiitlit. Sel hooajal on eesmärk teenida mõlemad.

"Eelmisel hooajal ei kaotanud ma võistlusi suusakiirusega, enamasti kaotasin ma laskmisega. Ma pean oma lasketäpsuses olema parem, et rohkem esikohal lõpetada ja võita kristallgloobus," tõdes Maillet intervjuus ERR-ile.

Kahel aastal järjest jälitussõidu MM-tiitli võitnud 26-aastane Emilien Jacquelin sattus suvel treeninglaagris rattaõnnetusse, kus murdis oma randme. Jacquelini sõnul võttis see tema ettevalmistusest kolm nädalat.

"Sel hetkel oli mul raske mõelda hooajale ja olümpiale, sest ma nägin oma rannet, mis oli liigesest väljas. See oli tõesti halb olukord," sõnas prantslane. "Aga elan päevast päeva ja olen oma treeningutes fokusseeritud ning üritan teha sammu edasi. Ma püüan olla parem kui varem, mitte jääda samale tasemele varasemaga."

Aga kui tiimis on veel ka mehed nagu Simon Desthieux ja Antonin Guigonnat, siis kes on praegu Prantsusmaa koondise liider? Me ei taha, et meil oleks üks liider. Me teame, et neil kõigil on olemas võimekus olla tipptasemel," rääkis ERR-ile Prantsusmaa koondise peatreener Vincent Vittoz.

"Spordis tahad sa alati rohkem, aga meil on viimasel kahel aastal olnud head tulemused. Varem hoolitses selle eest Martin Fourcade, aga tema spordist lahkumise järel ehitasime üles uue tiimi ja kõige olulisem on see, et kõik meie tiimiliikmed on võimelised olema tipptasemel," lisas Vittoz.

Ees on pikk MK-sarja hooaeg ja olümpiamängud ning Prantsusmaa plaan on murda Norra ülevõim. "Ma tahan olla sel hooajal MK-sarja üldvõidu üks nõudleja," kinnitas Jacquelin.

"Püüan olla lasketiirus stabiilsem ning üritan nii oma elus kui laskesuusatamises olla stabiilsem. See on suur väljakutse, sest üritan olla küll mina ise, kuid olla parem. Ma arvan, et ma liigun praegu hästi edasi nii et olen väga fokuseeritud olümpiamängude osas, aga mitte ainult. Tahan olla hea igal hetkel sellel hooajal, kuid eks näeme, mis mu randmega toimub."

"Kohe kindlasti on mu suureks eesmärgiks kuldmedal olümpiamängudelt. See on mu väga suur eesmärk, sest viimasel kahel aastal olen ma küll teeninud individuaalseid medaleid, aga mitte kulda. Ma tahan väga sellel suurel üritusel jõuda esimese kohani," tõdes Maillet. "Teiseks tahan ma heidelda MK-sarja kristallgloobuse eest, nii eraldi distantsidel kui üldkokkuvõttes. Eks me mõtleme sellele rohkem pärast olümpiamänge, sest esimene eesmärk on ikkagi olümpia

ja pärast seda saan ma mõelda gloobusest."

Laskesuusatamise MK-sarja hooaeg algab 27. novembril Östersundis. Eesti Rahvusringhääling toob vaatajateni kogu MK-sarja hooaja täismahus.