Viljandis avati kunstmuruväljakuga jalgpallihall

Viljandi on esimene maakonnakeskus, kus avati kunstmuruväljakuga jalgpallihall. Riigi abiga ehitatakse lähiaastail täispuhutav jalgpallihall kõikidesse Eesti maakondadesse.

Viljandi Männimäe jalgpallihalli avas linnavalitsuse ja ehitajate sõpruskohtumine, mille võitis ehitaja, kuid nagu linnavalitsus lubas, ehitusarve siiski tasumata ei jää.

Halli mahub täismõõtmetes jalgpalliväljak ja kahe rajaga jooksuring, halliga on ühenduses olmehoone.

Viljandis tegeleb jalgpalliga üle 400 harrastaja. "On aastatega järjest juurde tulnud harrastajaid kõikidel tasemetel," ütles JK Viljandi Tuleviku president Raiko Mutle. "Esindusmeeskond ja -naiskond mängivad kõrgliigas. Koostöö maakonna, piirkonna klubidega käib, nii et jalgpallielu on siin täitsa toimiv."

Küsimusele, mida uus jalgpallihall annab, vastas Mutle: "See annab mitte ainult jalgpallile juurde, vaid tegelikult kogu Viljandi spordirahvale. See on ikkagi väga multifunktsionaalne hall siin."

Männimäe jalgpallihall maksis ligi kolm miljonit eurot, millest pool tuli riigilt ja sama palju Viljandi linnalt, mis võimaldaski hoone kavandamisel arvestada linna vajadusi.

Kultuuriministeeriumi ja jalgpalliliidu koostöös rajatakse täispuhutav jalgpallihall igasse Eesti maakonda. "Järgmised on sel aastal valmimas veel Raplas, Haapsalus, Tartus ja siis juba järgmises tsüklis on järgmised neli: Kuressaare, Rakvere, Jõhvi, ja Pärnu," sõnas Eesti Jalgpalli Liidu peadirektor Tõnu Sirel.

Juba järgmisel nädalal algab Viljandi jalgpallihallis esinduslik noorteturniir.