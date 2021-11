Rooba KHL-i tasemest: lihtne pole kindlasti olnud

Eesti jäähokikoondis alustas esmaspäeval Tondiraba jäähallis ettevalmistust koduseks Balti karikaturniiriks. Neljapäevast pühapäevani kestaval turniiril mängib Eesti koondis Läti, Leedu ja Poolaga. Eesti koondisega liitus ka KHL-is Tšerepovetsi Severstali ridades mängiv Robert Rooba.

"Koondis on kindlasti pigem selline positiivse energia kogumise koht. Arvan, et füüsiliselt pole nii hull, aga käesolev hooaeg on vaimselt olnud keeruline. Palju on reisimist, väga kõvad ja tihedad mängud on kõikide vastastega olnud ja mentaalne pool on see, mis vajab rohkem laadimist. Hooajasisene kodumaale tulek ja Eesti koondisega liitumine on kindlasti hea vaimne laeng. Tagasi minnes on kindlasti sellist head, positiivset energiat ja jaksu on hooaja lõpuni," rääkis Rooba.

Pärast mitut Soomes veedetud aastat liitus Rooba sel suvel jäähokiliiga KHL-i klubi Tšerepovetsi Severstaliga. Mängija ise usub, et üleminek Soomest KHL-i on läinud sujuvalt.

"Lihtne pole kindlasti olnud. Kindlasti on olnud [KHL-is toim.] füüsiliselt raskemaid momente. Üldiselt pole olnud midagi möödapääsmatut. Üpris sujuvalt on kõik läinud ja jaksan ilusti mängida," ütles Rooba.

"Kui eelmise aastaga võrrelda, siis kindlasti on minu roll muutunud. Meie meeskonna taktikaline plaan näeb ette seda, et keegi otseselt suuri minuteid ei mängi. Kõik mängivad võrdselt ja see ongi meie löögirusikas. Oleme ühtse tasemega meeskond. Mänguminutite poolest vajab kindlasti harjumist see, et pole vaja mängida 20 minutit, vaid pigem 15 minutit," sõnas Rooba.

"Pikemas plaanis on see hea, kuna füüsilist väsimust koguneb aasta jooksul vähem. Kindlasti on see aasta loomulikult statistiliselt teistsugune. Pole olnud sama edukas aasta nagu Soomes, aga samas tuleb mõista, et läksin taseme võrra kõrgemale ja realistlikult mõeldes ei oodanud, et löön jalaga ukse lahti. On vaja natukene aega ja kohaneda, et viia oma mäng sellele tasemele, et ka KHL-is lööksin palju väravaid," lisas Rooba.

Tšerepovets on sel hooajal teinud suurepärase esituse. Meeskond on võitnud viimased üheksa mängitud kohtumist ning hoiab KHL-is läänekonverentsi Tarasovi divisjonis teist kohta.

"Arvan, et meie meeskonnal on väga ühtne mäng. Kõik mängivad hästi ja on suutnud meeskonnale tuua väravaid. Kaitsemäng on hea ja meie väravavaht on suurepärane mängija. Meeskonnas on väga hea sisekliima ja kõik on valmis teineteise eest võitlusesse astuma," ütles Rooba.

Rooba hinnangul on KHL-i ja rahvuskoondise mängudes kõige suurem erinevus mängu kiiruses ja füüsilisuses. "Arvan, et tehnilisi ja osavaid mängijaid on ka rahvuskoondise tasemel, aga kiirus ja füüsilisus teevad kõige suurema vahe. Minu jaoks on tähtis, et saan Eesti koondist esindada. Tähtsam on positiivne emotsioon, tasemevahe on teisejärguline," märkis Rooba.

Balti karikaturniir algab Tondiraba jäähallis neljapäeval, kui Eesti mängib Läti liiga koondisega. Päev hiljem on vastaseks Leedu ja laupäeval Poola. Kõiki Eesti koondise mänge näeb otsepildis neljapäevast laupäevani ETV2-s algusega kell 19.00.