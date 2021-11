Eesti jäähokikoondis valmistub Balti karikaturniiriks

Eesti jäähokikoondis alustas esmaspäeval Tondiraba jäähallis ettevalmistust koduseks Balti karikaturniiriks, mida peeti viimati kaks aastat tagasi. Kutse koondise juurde said 27 mängijat, olulisi eemalejääjaid on üksikuid.

"Peaaegu kõik need, keda tahtsime, saime siia seekord. Rootsist mõned kogenumad koondislased ei tulnud, aga enamus keda tahtsime, ka Rooba ja Liivik on ikkagi kohal," rääkis Eesti koondise treener Kaupo Kaljuste.

Kui KHL-is mängiv Robert Rooba ja veel mõned mängijad liituvad treeningutega teisipäeval, tundis kahe-aastase pausi järel koondisega liitunud Siim Liivik jääl viibimisest rõõmu ja ootab põnevusega eelseisvat turniiri.

"Eks ma olen profikarjääri seljataha jätnud, aga olen ikka jääl käinud, mänginud ja trenni teinud. Nüüd tuli kutse koondisse ja proovin anda endast parima," ütles Liivik.

Balti karikaturniir algab Tondiraba jäähallis neljapäeval, kui Eesti mängib Läti liiga koondisega. Päev hiljem on vastaseks Leedu ja laupäeval Poola.

"Tean, et Poola ei tule kõige tugevama koosseisuga ja tahab katsetada nooremaid mängijaid. Usun, et Läti liiga võistkonnaga on ka võimalik mängida võrdselt. Leeduga on viimased aastad näidanud, et oleme 50-50 seisus," sõnas Kaljuste.

"Hoki pakub emotsioone, energiat ja inspiratsiooni igaühele. Hoki on maailma parim sport. Tasub tulla vaatama. Kui pole mitte kunagi käinud, siis tuled jälle," ütles Liivik.

Kõiki Eesti koondise mänge näeb otsepildis neljapäevast laupäevani ETV2-st algusega kell 19.00.