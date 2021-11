Rooba Eesti koondisest: palju häid mängijaid on kohale tulnud

Eesti jäähokikoondis mängib kahe-aastase pausi järel sel nädalal esmakordselt kodupubliku ees ja teeb seda heas koosseisus. Enamus meie paremaid hokimängijaid osaleb turniiril, teiste seas ka KHL-is mängiv Robert Rooba.

"Tänu maailmas valitsevale olukorrale pole meil olnud ammu koondise kogunemisi ja turniire. See on suurepärane, et nüüd suudeti selline turniir korraldada ja veel kodumaal. Palju häid mängijaid on ka kohale tulnud," rääkis Rooba.

28-aastase Rooba sõnul tuleb klubihooaja tiheda mängukalendri juures koondise esindamine kasuks, et ennast vaimselt laadida. Tšerepovetsi Severstali eest on Rooba mõne kuuga KHL-is mänginud juba 26 kohtumist.

"Mängud on tihedalt, palju on reisimist. Kõigi vastastega on väga kõvad mängud ja tihedalt. Mentaalne pool vajab laadimist. Selline hooaja sees kodumaale tulek ja Eesti koondisega liitumine on alati positiivne vaimne laeng. Selle järel on kindlasti jälle klubi juurde tagasi minnes positiivset energiat ning jaksab hooaja lõpuni," ütles Rooba.

Koduklubiga KHL-is üheksa mängu järjest võitnud Rooba näeb, et Eesti koondisele on võimetekohane koduse Balti karikaturniiri võitmine. Neljapäevane vastane, Läti liiga koondis, on ilmselt kõige raskem, aga võitu tuleb üritada nii nende kui ka järgmistel päevadel Leedu ja Poola vastu.

"Leeduga on printsipiaalne matš, kõik teavad seda väga hästi. Tuleb hoolitseda, et see võit tuleks koju. Poola samamoodi. Kui mängisime siin mõned aastad tagasi kodusel MM-il Poolaga, siis näitasime, et suudame neile hambaid näidata. See peab olema ka sel korral eesmärgiks," lisas Rooba.

Neljapäeval on Eesti vastaseks Läti, reedel Leedu ning laupäeval Poola. Eesti koondis mängib kõik kohtumised Tallinnas Tondiraba jäähallis, algusega kell 19.00, ning otseülekandes näeb mänge ETV2 vahendusel.