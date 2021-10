Kodusel turniiril saadetakse erru teenekas Eesti jäähokikoondislane Makrov

Traditsiooniline rändkarikaturniir on ühtlasi viimaseks Eesti koondise kohtumiseks enne 2022. aasta kevadel toimuvat maailmameistrivõistluste esimese divisjoni B-grupi turniiri, kus vastasteks teiste seas samuti Leedu ja Poola koondised.

"Mängijad valmistuvad oma klubide juures, järgides nende nõuandeid. Ettevalmistavat tööd teeme rohkem mängijate mentaalse poolega," kommenteeris koondise peatreener Jussi Tupamäki Eesti Hoki pressiteate vahendusel.

"Oleme arvestanud, et vastased on alati tugevad ja peame endast parima andma, et võidu eest mängida. Kommenteerides koosseisu, siis alati on raske kõiki parimaid mängijaid kohale saada, näiteks Rootsis mängivatel ei ole koondisepausi ning nende klubid mängivad ka turniiri ajal."

12. novembri turniiripäev on märgilise tähendusega ja pühendatud legendaarsele Andrei Makrovile, kes peab koondise särgis oma viimase kohtumise.

"Andy on Eesti koondise jaoks olnud väga tähtis mängija ja väärtustan väga seda, mis ta Eesti jäähokile andnud on," kiitis Tupamäki. "Ta lõi alati kaasa kõikidel koondise turniiridel ning aastast 1997 on esindanud järjepidevalt ka meeste koondist. Müts maha!"