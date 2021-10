Katrina Lehis: väga meeldiv, et meid märgati ka laiemalt

Kreeta saarel toimunud galalt naasnud Katrina Lehis ütles, et Eesti epeenaiskonna valimine Tokyo olümpiamängude parimaks naiskonnaks, mille liikmed võistlesid ka individuaalturniiril, oli neile suureks üllatuseks.

"Me ei osanud isegi mõelda, et võiksime sellise auhinna võita. Meie jaoks oli olümpiavõit väga suur asi ja see on väga meeldiv, et meid märgati ka laiemalt," rääkis Lehis.

Eesti naiskonda tunnustati erakordse võistkonnavaimu näitamise eest. Julia Beljajeva arvas, et maailma olümpiakomiteede ühenduse hääletusel langes kaalukauss nende kasuks just tänu sellele, et olümpiavõitjaks tuli väikeriigi naiskond.

"Nad võib-olla ise olid üllatunud, et kuidas nii väike riik saavutas nii ilusa ja võimsa tulemuse," lisas Beljajeva.

"Käisime just Soomes võistlemas, aga see oli ka pigem väiksem võistlus. Loodetavasti Tallinna Mõõk ikkagi toimub, sest siis saab hooaeg alata. Kuulsin, et pühapäeval Tallinna lahtised ei toimu ehk ei ole veel väga midagi, millega hooaega alustada," tõdes Lehis.

Uus võistlushooaeg algab meie epeenaistele 19. novembril koduse Tallinna Mõõga MK-etapiga.