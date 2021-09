Epeenaiskonna liikmete nimed graveeriti Põltsamaa olümpiaskulptuurile

Tokyos kulla võitnud Katrina Lehise, Erika Kirpu, Julia Beljajeva ja Irina Embrichi nimed jäädvustati 2004. aastal püstitatud Tauno Kangro monumentaalskulptuuri "Tee Olümposele" kõige kõrgemale ehk kullasambale. Individuaalse pronksmedali võitnud Katrina Lehise nimi läks lisaks kirja ka pronksisambale.

Skulptuuri teeb maailmas ainulaadseks see, et sellele on jäädvustatud kõigi Eesti olümpamedalistide nimed.

"Mul oli unistus, et olla ka olümpiavõitja nagu meie Svetlana Tširkova, kes oli meie treener ja töötab siiamaani treenerina," rääkis Põltsamaal Irina Embrich. "Tema oli see eesmärk, kes kogu aeg kõrval jalutas. Ma olen väga rahul, et see medal tuli. Karjäär oli mul päris pikk ja olen rahul, et see on olemas."