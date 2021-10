Ovetškin sai viimases hooajaeelses kohtumises vigastada

Aleksandr Ovetškin vigastas oma jalga hooajaeelses kohtumises Philadelphia Flyersi vastu. Kohtumise esimesel perioodil lendas venelase pihta Travis Konecny ning Ovetškin jäi pikemaks ajaks väljakule pikali.

36-aastane vanameister tõusis küll ise püsti ja siirdus koheselt riietusruumi, ent ei naasenud väljakule. Capitalsi peatreener Peter Laviolette ei täpsustanud kui tõsise vigastusega on tegemist, vaid lisas, et mängumees läheb täiendavatele uuringutele ja klubi annab lähipäevadel teada kui tõsise vigastusega on tegemist.

Aleksandr Ovetškini peetakse läbi aegade üheks parimaks NHL-is mänginud mängijaks. Ovetškin mängib NHL-is 17. hooaega ja on oma NHL-i karjääri jooksul visanud 730 väravat. Temast rohkem väravaid on visanud ainult viis meest. Wayne Gretzky kõigi aegade rekord on Ovetškinist 164 värava kaugusel.

Washington Capitals mängib NHL-i hooaja avamängu Eesti aja järgi neljapäeva varahommikul, kui minnakse vastamisi New York Rangersi meeskonnaga.