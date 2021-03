Ovetškin tõusis kõigi aegade väravaviskajate arvestuses kuuendat kohta jagama

Võitjate ridades viskas enda karjääri 717. värava venelane Aleksandr Ovetškin, tõustes NHL-i kõigi aegade väravaviskajate edetabelis kuuendat kohta jagama. Sama palju väravaid sai enda karjääri jooksul kirja ka Phil Esposito. Viiendal kohal on Marcel Dionne 731 väravaga. Tegevmängijaist on Ovetškin aga selgelt parim, talle järgneb Patrick Marleau, kes on kõigi aegade tabelis 563 väravaga 25. kohal.

Lisaks Ovetškinile tegid Sabresi vastu skoori veel ka Jevgeni Kuznetsov, Nicklas Bäckström, Richard Panik, Daniel Sprong ja Garnet Hathaway.

Sabres on nüüd kaotanud 11 mängu järjest.

Tulemused:

Tampa Bay – Nashville 1:4

Buffalo – Washington 0:6

Florida – Chicago 6:3

NY Rangers – Philadelphia 4:5

Ottawa – Vancouver 2:3

Pittsburgh – Boston 4:1

Winnipeg – Montreal 2:4

Calgary – Edmonton 4:3

Las Vegas – San Jose 2:1