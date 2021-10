NHL-i mängija muret tekitavad intsidendid said jätku

Ameerika jäähokiliigas (NHL) San Jose Sharks'i eest mängiv Evander Kane on sel aastal mitmesse erinevasse skandaali sattunud. Teisipäeval ilmnes, et NHL uurib, kas Kane on rikkunud jäähokiliiga COVID-19 protokolli.

Möödunud hooajal San Jose Sharks'i hooaja parimaks mängija valitud Evander Kane on sel aastal mitmel korral kõmu tekitanud.

Teisipäeval ilmnes, et NHL hakkab uurima, kas Evander Kane rikkus liiga COVID-19 protokolli. Nimelt süüdistatakse Kane'i COVID võltspassi omamises, mis on nii USA-s kui ka Kanadas seadusevastane. Ühtlasi rikub võltspassi omamine NHL-i enda COVID-19 protokolli reegleid.

Jaanuaris kuulutas Kane välja pankroti, kuna hokimängijal on 26,8 miljoni dollari suuruses võlgasid. Muuhulgas ilmnes pankrotiavaldusest, et Kane'il on 1,5 miljoni dollari eest panustamisega seotud võlgasid. Juulis vihjas Kane'i abikaasa Anna Kane sotsiaalmeedias, et hokimängija tegeles NHL-i mängudele panustamisega.

NHL asus ka panustamise süüdistusi uurima ning Kane tegi hokiliigaga ka koostööd. Septembri lõpus teatas NHL, et ei leidnud ühtegi tõendit, et Kane oleks panustanud NHL-i mängudele.

Septembri alguses süüdistas Kane'i abikaasa Anna meest koduvägivallas. Kane'i advokaat eitas, et jäähokimängija oleks oma abikaasat vägivaldselt rünnanud. Süüdistuse järel otsustas Kane esitada lähenemiskeelu oma abikaasa Anna Kane'i suhtes. NHL asus taaskord Kane'iga seotud intsidenti uurima, ent ei ole veel avaldanud, millised on tulemused.

Hetkel puudub Kane San Jose Sharks'i hooajaeelsest treeninglaagrist ja ei ole teada, kas või millal saab mängija peagi algaval hooajal kaasa teha.