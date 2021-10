NHL-i mängijale määrati koroonareeglite rikkumise eest pikk võistluskeeld

Liiga ei täpsustanud, kuidas Kane reegleid rikkus, kuid USA meedia teatel sattus Kane uurimise alla, kuna väidetavalt esitas ta võltsitud vaktsiinipassi, vahendab Reuters.

"Tahan paluda vabandust enda tiimikaaslaste ja kogu San Jose Sharksi organisatsiooni ning fännide ees, et rikkusin NHL-i koroonareegleid," ütles Kane pressiteate vahendusel. "Tegin vea, mida ma siiralt kahetsen ja võtan selle eest vastutuse. Võistluskeelu ajal käin nõustamises, et teeksin tulevikus paremaid otsuseid. Kui keeld saab läbi, plaanin jääle naasta sihikindluse ja armastusega hoki vastu."

"Oleme äärmiselt pettunud, et Evander NHL-i kehtestatud tervise ja turvalisuse reeglitesse niimoodi suhtus. Enne tema naasmist me sel teemal rohkem kommentaare ei jaga," teatas Sharks.

NHL ei nõua mängijatelt koroonaviiruse vastu vaktsineerimist, kuid vaktsineerimata mängijatele kehtivad karmimad reeglid.

Lisaks teatas NHL, et lõpetas teisegi Kane'i suhtes algataud uurimise. Nimelt süüdistati teda koduvägivallas abikaasa Anna vastu, kuid liiga teatel polnud neil piisavalt asitõendeid.

Eelmisel kuul oli Kane samuti uurimise all, siis kirjutas tema abikaasa, kes on väidetavalt parasjagu Kane'ist lahutamas, sotsiaalmeedias, et mängumees panustas Sharksi mängudele. NHL-i teatel ei leidnud need väited kinnitust.

30-aastane Kane ise tunnistas, et tal on hasartmängusõltuvus, kuid eitas NHL-i mängudele panuste tegemist.

Eelmisel hooajal Sharksi eest 22 väravat visanud Kane peaks võistlustulle naasma 30. novembril, kui Sharks mängib võõrsil New Jersey Devilsiga.