NHL-i plaan: vaktsineeritakse 98 protsenti mängumehi

"Me soovime, et kõik oleks täielikult vaktsineeritud ja loomulikult - viimased kuud on näidanud, et see tingimata ei välista nakkuse saamist. Aga see kindlasti suurendab võimalust, et tegemist pole suure tervise- ja ohutusprobleemiga," lausus Daly. Tema arvutuste kohaselt jääks liigasse vähem kui 15 vaktsineerimata mängijat.

Sarnaselt teistele suurtele Põhja-Ameerika spordisarjadele ei kohusta NHL mängijaid end vaktsineerima, aga vaktsineeritud ja vaktsineerimata hokimeestele kehtivad eraldi eeskirjad. Nii ei ähvarda vaktsineeritud mängijaid erinevalt vaktsineerimata mängijatest sunnitud palgata puhkus.

Treeneritega on lugu teine ja taustajõud peavad olema kaitsepoogitud. Nii vallandas Columbus Blue Jacketsi meeskond abitreener Sylvain Lefebvre, kes keeldus end vaktsineerimast. Samuti loobus oma kohast San Jose Sharksi abitreener Rocky Thompson, kuna ei saanud seda teha meditsiinilistel põhjustel.