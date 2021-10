Enam kui poole sajandi järel võitis NASCAR-i etapi taas mustanahaline sõitja

27-aastane Wallace kerkis võistluse liidriks 113. ringil, kolm ringi hiljem tõi õnnetus rajale ohutuslipud ja seejärel hakkas ka vihma sadama, mispeale autod suundusid boksi.

Mõni aeg hiljem otsustasid kohtunikud algselt 188-ringiliseks planeeritud võistluse katkestada, kuna rada oli vihmamärg ja lisaks hakkas pimenema, kuid puudus tehisvalgustus.

Nii sai Wallace'ist esimene mustanahaline etapivõitja pärast 1963. aastat, kui võitis Wendell Scott. Tema auto omanikeks on NBA legend Michael Jordan ja sarja teine sõitja Denny Hamlin.

"Ma tean, et täna tehti suurt ajalugu ja arvan, et see on tõeliselt lahe," kommenteeris päevakangelane hiljem. "Aga selle taga seisid minu kutid, minu meeskond, see töö, mida oleme teinud. Ma tänan Michael Jordanit ja ma tänan Dennyt, et nad uskusid minusse ja andsid mulle võimaluse."

"See on pühendatud kõigile nendele noortele, kes tahavad võimalust saavutavamaks mida iganes nad soovivad ja olla parimad selles, millega nad tegeleda tahavad," jätkas Wallace pisaraid tagasi hoides.

"Sul tuleb palju läbielamisi, aga pead alati jääma oma teele, mitte laskma end rumalustest eksitada, jääma tugevaks, tagasihoidlikuks ja näljaseks. Palju kordi tahtsin ma alla anda. Aga sa ümbritsed end õigete inimestega ja hindad selliseid hetki."

Wallace'ile järgnesid Talladega ringrajal Brad Keselowski ja Joey Lugano. Wallace'i auto omanik Hamlin lõpetas ise seitsmendana, aga jätkab kokkuvõttes liidrikohal.