Saalijalgpalli U-19 koondis sai teada vastased oma esimesel valikturniiril

Šveitsis Nyonis toimunud loosimisel sai Eesti noortekoondis teada oma vastased, kelleks on Andorra, San Marino ja Walesi meeskonnad. Turniir toimub 2.–7. novembrini San Marinos. Teine eelringi grupp on kolmeliikmeline ning sinna kuuluvad Põhja-Makedoonia, Montenegro ja Gibraltar. Mõlema grupi võitja pääseb valikturniirile, mille mängud peetakse kevadel.

Loosimisel said selgeks ka valikgruppide koosseisud ning on teada, kes oleks edu korral Eesti vastased järgmises ringis. 15.–20. märtsini toimuval valikturniiril kohtub grupi võitja Ukraina, Belgia ning Moldovaga. Mängud peetakse Ukrainas.

Valikturniiril on kokku seitse alagruppi ning finaalturniirile pääseb iga grupi võitja. Koha 2022. aasta septembris toimuvaks finaalturniiriks on taganud võõrustaja Hispaania. Kokku osaleb kogu turniiril 34 saalijalgpalli U-19 koondist. Lisaks Eestile on turniiri debütantideks Gibraltar ja Wales.

Turniiril osalevad mängijad sünniaastaga 2002 ja nooremad.