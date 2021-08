Van Gaal nimetati kolmandat korda Hollandi jalgpallikoondise peatreeneriks

Van Gaal juhtis koondist aastatel 2000-2002 ja uuesti 2012.-2014. aastal, enne kui liitus Manchester Unitediga.

2016. aastal otsustas United mehe vallandada ning peale seda pole ta peatreeneriametit pidanud.

Hollandi koondisega liitumise kohta ütles kogenud treener, et tal on au tagasi olla. "Hollandi jalgpall on mulle alati südamelähedane olnud ja rahvusmeeskonna juhendamine on viis, kuidas saan koduse jalgpalli arendamisse panustada," ütles van Gaal.

Hollandi senine peatreener Frank de Boer astus ametist tagasi, kui meeskond jäi sel suvel peetud 2020. aasta Euroopa meistrivõistluste kaheksandikfinaalis 0:2 alla eeldatavalt nõrgemale Tšehhile. Peatreenerit kritiseeriti vale taktika ning halbade vahetuste ja rotatsiooni eest.