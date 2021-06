Hollandi peatreener astus pärast EM-ilt väljalangemist tagasi

Holland langes pühapäeval Euroopa jalgpallimeistrivõistlustel konkurentsist, kui pidi tunnistama Tšehhi 2:0 paremust. Valusalt turniiri lõpetanud Hollandi koondise peatreener Frank de Boer otsustas lõpetada koostöö koondisega, teatas Hollandi jalgpalliliit teisipäeval.

Liit teatas, et treeneri ja liidu vahel sõlmitud lepingus oli märgitud, et koondis peab jõudma vähemalt veerandfinaali, mistõttu ei oleks temaga automaatselt lepingut pikendatud. "Franki valimine osutus teistsuguseks, kui lootsime ja nüüd peame leidma talle

De Boer ütles, et olukord ei oleks tema jaoks surve tõttu tervislik. "Eesmärk ei ole täidetud, see on selge. Kui minu juurde tuldi 2020. aastal pakkumisega treeneriks saada, arvasin, et see on au ja väljakutse, aga olin samas ka teadlik survest, mis mind saadab hetkest, kui tööle asun. See surve nüüd ainult kasvab ja see ei ole tervislik olukord ei minu ega tiimi jaoks tähtsate MM-kvalifikatsiooni mängude eel," ütles de Boer.