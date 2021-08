Vititin kaotas usbekile väga kiirelt

Heiki Nabi asemel olümpiale pääsenud Vititin sai matil viibida vaid umbes pool minutit, kui Abdullajev kogus kaheksa punkti ja kohtunik lõpetas matši tehnilise üleoleku tõttu.

31-aastane Abdullajev võitis 2018. aastal Aasia mängud, lisaks on tal kolm medalit Aasia meistrivõistlustelt.

"Lendasin võtte otsa, mida teadsin, et vastane teeb. Nii ta läks," sõnas nukker Vititin, kes ei oodanud, et usbekk selle nii kiiresti sooritab.

Vitini treener Ivar Kotkas oli jutukam: "Jah, igas mõttes kõva kooliraha saanud. Siia tulles üldse. Poolaasta on olnud nagu ta on olnud. Vastane oli ka teada - tema äkilisus ja lahtine võte. Aga kuidas sa suudad seda elimineerida ja ise rahulikuks jääda."

"Üks koht oli püsti mahaviimise ajal, kus ta võinuks taganeda välja käpuli olles, aga jooksis seal natuke lukku. Parteris on vaja ainult kolme tegevust - iga tegevus kaks punkti ja ongi 8:0. Hea klassiga maadlejad kasutavad selle reeglina kohe ära. Esiteks sa ei ole kõhuli, oled kägaras asendis ja sind on lihtne ümber tõmmata."

"Ma arvan, et nendes momentides jäi tal enesekindlusest ja kiirest arusaamisest puudu. Teisest küljest ütlen, et sportlasena on ta 24-aastane. Läbi saatuse ja mille ta siia sai - sa nägid protsessi nagu ta on - laagrid, aklimatiseerumine, mullis olemine," jätkas Kotkas.

"Ma loodan, et see on võetis tuleviku jaoks. Enamik sportlasi on läinud läbi esimese raske momendi, kus tulevad pisarad. Aga ma loodan, et see kasvatab vaimu ja järgmiseks olümpiaks on ta valmis kvalifitseeruma."

Kotkase sõnul käidi Vititiniga läbi see võte, mida usbekk kasutas. "Parteris oli teada, et ta parema poole tõstab. Meie eesmärk oleks olnud ise saada see aktiivsus, et mitte pikalt minna, vaid lühikeselt hea lähedalt trügida, et saada aktiivsus. See sõltub suuresti ka sellest, millise plaaniga vastane tuleb."

"Kui tema tuleb ka lõhkuma, siis kohtunik otsustab, aga kui ta oleks tulnud pehmemalt või lahti maadlema, siis oleks olnud see variant, et saad esimese aktiivsuse ja parteris proovida. Aga ta kasutas asendi ära ja tuli kohe võttesse.

"Kui võte välja ei tule ja kukud käpuli, siis see on risk, aga oled vähemalt ära proovinud," jätkas treener. "Selleks tuli valmis olla, aga Artur oli natuke liiga pinges. Eks sportlased ju teavad, mis keegi teeb, lased endal peast läbi ja see oli täna natuke tema kahjuks."