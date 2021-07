Ingrid Puusta jätkab 15. kohal, Karl-Martin Rammo 21.

Kui esimese kolme sõidu jooksul sai Puusta parimana 12. koha, siis esmaspäeval oli ta esimeses sõidus kümnes. Teises sõidus tuli Puusta 14. ja kolmandas 17. kohale.

Kuna 17. koht on Puusta senine kehvim olümpialt, siis läheb see mahaarvamisele ja eestlanna on kokkuvõttes 67 kohapunktiga 15.

Kuue sõidu järel juhib olümpiat prantslanna Charline Picon (14 kohapunkti), kellele järgnevad britt Emma Wilson (14) ja hiinlanna Yunxiu Lu (16).

Kokku on planeeritud 12 sõitu ja lisaks medalisõit.

Meeste Laseril tuli Karl-Martin Rammo esmaspäeval esimeses sõidus 13. ja teises sõidus 19. kohale. Pühapäevases avasõidus oli eestlane 16.

Kolme sõidu järel hoiab Rammo 29 kohapunktiga (kehvim sõit läheb mahaarvamisele) 21. kohta. Juhib soomlane Kaarle Tapper (5), kellele järgnevad horvaat Tonci Stipanovic (9) ja Küprose esindaja Pavlos Kontides (9).

Meeste Laseril on kavas kümme sõitu ja lisaks medalisõit.