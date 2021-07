Sõiduvõidu teeninud Rammo jätkab 14. kohal

Rammo, kes oli neljandas sõidus kaheksas, edestas viiendas sõidus teiseks tulnud austraallast Matt Wearni ja kolmanda koha saanud britti Elliot Hansoni.

Järgnenud kuuendas sõidus sai Rammo kirja 21. koha. Et see oli eestlase seni kehvim tulemus, läheb see mahaarvamisele.

Üldarvestuses jätkab Rammo 57 kohapunktiga 14. positsioonil. Esikohal on Küprose purjetaja Pavlos Kontides (18), kellele järgnevad Matt Wearn (27) ja brasiillane Robert Scheidt (33).

Laser-klassis on kokku kavas kümme sõitu ja lisaks medalisõit. Kokku on võistlustules 35 purjetajat.