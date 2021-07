Pärnus valmis küttega kunstmuruväljak

Pärnus sai valmis jalgpalli kunstmuruväljak, mille all on küttesüsteem. Nii saab väljakut kasutada peaaegu kogu talve, sest murule ei teki jääd. See on esimene väljak Loode-Pärnu jalgpallilinnakust, kuhu peatselt hakatakse rajama pneumohalli ja seejärel ka naturaalse muruga jalgpalliväljakut.

Aprilli keskel käis küttega kunstmuruväljaku aluse ettevalmistus, seejärel hakati küttesüsteemi paigaldama, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Väljaku ehitamisel tuli teha ka üks mõneti ebatavaline töö. Nimelt voolas väljaku keskelt läbi oja ja see tuli uude sängi suunata. Nüüd on asjad nii kaugel, et 1,2 miljonit eurot maksev väljak on valmis, vaid nipet-näpet on veel teha.

"Pärnul on praegu üks, Mai kunstmurustaadion suure linna ja piirkonna peale. See erineb selle poolest, et siin on astme võrra parem kunstmuru ja selle kunstmuru all on küte. Mai kunstmuruväljak on, ma ei tea, kas parematel või halvematel päevadel jaotatud isegi kaheksaks. Kuna üks väljak täismõõtmetes tuleb juurde, teeb see ka laste ja noorte ja ka meie esindusvõistkondade võimalusi poole paremaks," rääkis Pärnu Spordikeskuse spordirajatiste juht Tair Anton.

Ta ütles, et ükski mängija pole veel väljakule pääsenud ja ega see suvel kedagi tõmba ka, sest kuumaga tõuseb kunstmuru temperatuur 60-70 kraadini.

"Arvatavasti septembrist, oktoobrist loodame siia esimesed trennid peale lasta," märkis ta.

Väljaku ehitasid TLlõiked, Reaalprojekt ja Sonmak Grupp. Ja kogu raha tuli Pärnu linna eelarvest.

Kuna väljak asub Rehepapi tänavas, siis Rehepapi väljakuks seda kutsutaksegi. Väljaku kõrvale ehitatakse tribüünid ja peatselt algab ka jalgpallihalli ehitus, mille tarvis saadi riigilt poolteist miljonit eurot. Seejärel rajatakse sinna ka naturaalse muruga jalgpalliväljak.