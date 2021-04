Pärnu saab soojustusega jalgpalliväljaku

Tundub, nagu rajataks jalgpalliväljak peaaegu tühermaale, aga tegemist on Nõukogude Liidu sõjaväele kuulunud alaga, mida hoolega arendatakse ja kuhu on juba rajatud mitu tehast ja ettevõtet, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Väljakul käib praegu aluse ettevalmistus, järgneb küttetorustiku paigaldus ja seejärel juba kunstmuru. Kallimad tööd ongi altküttesüsteemi rajamine ja valgustus, mis peab vastama Eesti Jalgpalliliidu teise kategooria väljakule, kust peab saama teha teleülekandeid. Ja üks omalaadne töö veel.

"Väljaku keskelt jooksis varem üks oja ja et seda maakasutust maksimaalselt ära kasutada, siis oja tuli ümber suunata ja nüüd see jookseb väljaku kõrvalt maa seest. See oli ka üks väga kallis töö," selgitas Pärnu linnavalitsuse taristu- ja ehitusteenistuse projektijuht Alo Tomson.

Praegu valmiva väljaku ehitab linn oma raha eest. Aga sinna lähedale rajatakse ka jalgpallihall.

"Tänaseks me oleme saanud teada, et on otsustatud linnavalitsusele eraldada 1,5 miljonit eurot kunstmurukattega jalgpalliväljaku ehitamiseks. See on kinnine väljak, pneumohalliga kaetud. Me oleme juba eeltööd teinud, jalgpalliliidult oleme hanke ettevalmistamiseks igasugu tingimusi ja teadmisi küsinud ja meie oleme iseenesest sel aastal valmis juba hankesse minema ja ka sel aastal ehitama hakkama," rääkis Tomson.

Jalgpallurid on ootusärevad, sest uuel väljakul peaks mai lõpus juba mängida saama. Aga sinna on kavas veel ka tribüünid ehitada.

"Selleks, et meistrivõistluste mänge mängida Premium liiga tasemel, kindlasti oleks vaja järgmises etapis pealtvaatajatele mugav tribüünihoone ehitada. Sellega oleme oma klubiga koostöös jalgpalliliiduga vaikselt seda teemat arendanud, loodetavasti ka linn tuleb sinna taha," rääkis JK Vaprus juhatuse liige Karl Palatu.