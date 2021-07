Kirpu: olin väga pinges, kõik lihased olid kinni

"Ma olin väga pinges, olin väga kinni, kõik lihased. 12:10 eduseisus hakkasin liiga hoidma seisu. Ma oleksin tahtnud rohkem improviseerida, aga ma otsustasin järgida ikkagi treeneri plaani. Kunagi ei tea, mis on õige," rääkis pettunud Kirpu.

Seega Rio de Janeiro olümpial 12.koha saanud Kirpul Tokyos sammu edasi ei õnnestunud teha. "Ma ei usu, et ma närveerisin üle. Ma tundsin eelmistel päevadel ennast väga hästi. Võib-olla põhjuseks on see, et ei olnud võistlusi, samas teistel ka ei olnud. Kui oleks nagu sõudjatel lohutussõit, siis ma kindlasti vehkleksin paremini," selgitas Kirpu, et pingesse läks ta alles matši ajal.

Teised Eesti naised olid avaringis võidukad. Julia Beljajeva alistas prantslanna Coralina Vitalise 15:5 ja Katrina Lehis otsustava lisaaja torkega poolatari Ewa Trzebinska 11:10. "Kõik matšid on rasked, minu jaoks esimene on alati raske, aga peamine, et praegu võistlus läheb edasi," ütles Lehis ERR-ile.

Julia Beljajeva tuleb taas rajale kell 7.35 ja Katrina Lehis 8.05.