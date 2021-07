Kontaveit: ma ei saanud selle kuumusega hakkama

"Vastane oli paremas füüsilises vormis kui mina, see oli kõige suurem asi, mille taha see jäi. Arvan, et alustasin küllaltki hästi, mul oli hea taktika, ma ei hakanud üleforsseerima. Aga tema sai rütmi rohkem sisse ja läksid punktid pikemaks. Mul aga hakkasid sääred krampi minema, ma ei saanud hakkama selle kuumusega," tunnistas avasetis 5:2 juhtinud Kontaveit Eesti ajakirjanikele. "See on päris-päris kuum, absoluutselt õhku ei ole. Mul ei ole kunagi krampe olnud, aga praegu hakkasid mõlemad sääred krampi tõmbama."

"See on võib-olla teistsugune kuumus. Ma ei ole kunagi keset suve varem Aasias käinud. Siin on veidi teistmoodi," lisas ta. "Esimesed kaks päeva, kui tegin trenni, ei olnud see kuumus selline, aga viimased kaks päeva on kuidagi eriti lämbe ja eriti vähe õhku olnud."

See oli nende kümnes omavaheline kohtumine ja seetõttu mänguliselt kreeklanna Kontaveiti ei üllatanud. "Täna oligi mul kõige raskem endaga füüsiliselt toime tulla. See oli kõige suurem fookus ja aur läks sinna," tõdes Kontaveit. "Tundsin, et ma ei jõudnud neid pikki punkte mängida nii hästi kui muidu. Mis tavaliselt annavad mulle rütmi ja hea tunnetuse ka teisteks löökideks. Peale ühte pikka punkti oli mul mitu punkti hiljem ka veel hing kinni. Tundsin, et see võttis minu mängult palju ära."

Koroonaviiruse reeglite tõttu peavad konkurentsist välja langenud sportlased üsna kiiresti olümpiakülast lahkuma ja koju sõitma. Kui kaua selleks aega antakse, eestlanna veel ei teadnud. "Hea meelega läheks kohe ära!" naeris ta.