Kontaveit läheb olümpial avaringis vastamisi tugeva kreeklannaga

25-aastane Kontaveit paikneb maailma edetabelis 28. kohal ja tema eakaaslane Sakkari 19. positsioonil. Sakkari on olümpiaturniiril 14. asetusega.

Omavahel on nad varem mänginud üheksal korral ja matšidega 5:4 juhib kreeklanna. Tänavu on nad kohtunud juba kahel korral ja nende mängude seis on 1:1 – veebruaris Austraalia lahtiste eelturniiril võitis äärmiselt võitlusliku ja tasavägise matši Kontaveit 2:6, 6:3, 11:9, kevadisel Madridi liivaturniiril jäi Sakkari peale 6:3, 6:1.

Kontaveidi ja Sakkari vahelise mängu võitja läheb teises ringis vastamisi jaapanlanna Nao Hibino (WTA 77.) või serblanna Nina Stojanoviciga (WTA 90.).