Kontaveidi alistanud Sakkari: võit oli suurepärane sünnipäevakingitus

Palju õnne! Sinu esimene olümpia ja esimene

ring on seljataga. Kui õnnelik sa oled?

Ma olen väga õnnelik ja uhke, et teenisin oma riigile võidu. Need on minu esimesed olümpiamängud. Olen enda üle väga uhke, et suutsin võita. Eriti, et ma olin esimeses setis 2:5 taga.

Mis muutus 2:5 kaotusseisus olles?

Anett on minu väga hea sõber ja suurepärane mängija. See oli tõenäoliselt raskeim mäng, mida siin loosiga saada. Ma tegin alguses palju vigu ja püüdsin neid vähendada. Sain sellega hakkama ja see oli mu võimalus mängu tagasi saada.

Sa olid täna väga kannatlik.

Ma õpin ja kasvan. Homme on minu 26. sünnipäev ja kasvan kogu aeg ka väljakul. See oli fantastiline võit ja ma olen väga uhke, kuidas ma mängisin.

See võit on vist su kõige olulisem sünnipäeva kink?

Täpselt nii. See võit on suurepärane kingitus ja püüan edasi minna. Mul on veel üksikmängus pikk tee minna. Järgmisena tuleb segapaarismäng ja ootan seda väga.

Mulle tundus, et selle ilmaga tundsid sa end märksa paremini kui Anett?

Kreeklased on sellega harjunud, me oleme Vahemere inimesed. Kreekas on praegu väga palav ja treenisin kuumas enne kui ma siia tulin. Siin ei ole küll nii niiske, aga tingimused on siin väga keerulised. Kuid ma pean ütlema, et see meeldib mulle.

Oled sa õnnelik, et olümpiamängud toimuvad Tokyos?

Jah, korraldus on suurepärane. Siin on tore olla. Kurb, et meil ei ole publikut, aga mul on see alati kuklas, et paljud inimesed vaatavad mänge Kreekas. See annab mulle palju jõudu ja motivatsiooni.