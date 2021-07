Kontaveit: usun endasse ja arvan, et kõik on võimalik

Eesti esireket Anett Kontaveit teeb Tokyos enda olümpiadebüüdi ja kinnitas enne avamängu, et tunneb, et on heas vormis.

"Elevus on ikka. Minu esimene kord olümpial ja see on tõesti kogemus, siin on nii palju inimesi. Väljakutel ja jõusaalis sai ära käidud, harjun vaikselt, teen trenni ja loodan, et see olümpiakogemus on minu jaoks tore," rääkis Kontaveit ERR-ile. "Arvan, et kõige tähtsam on see, et võtan mängu korraga. Muidugi tahan, et mul läheks kõige paremini, ma ei lähe kunagi võistlema, mõeldes, et nüüd kaotan. Tunnen end väga hästi, olen saanud väga hea ettevalmistuse teha ja olen valmis."

"Mulle üldiselt ei meeldi ebavajalikku pinget endale peale panna," lisas ütles ta Eesti ajakirjanikele pressikonverentsil. "Usun endasse ja arvan, et kõik on võimalik."

"Oma riigi esindamine on mulle alati olnud väga südamelähedane, olen alati mänginud suure hinge ja kirega neid Fed Cupi kohtumisi ja muid mänge Eesti eest. Alati on eriline tunne ja tiba teistmoodi kui slämmiturniirid," lisas Eesti esireket.

Kontaveidi sõnul pole Tokyo kuumus tema jaoks segav faktor. "Mul iseenesest ei ole kuumuses mängimise vastu midagi, sain küllaltki hea ettevalmistuse ka teha," sõnas ta. "Kindlasti väljakul on veelgi palavam, kindlasti see midagi väga lihtsat ei ole. Aga üldiselt mul midagi selle vastu ei ole ja ma tunnen, et olen heas vormis."

Eestlanna on Tokyos treenerita, sest juuni lõpus lõppes senise abilise Ain Suurthali katseaeg ja edasi ei jätkatud, uut treenerit veel aga leitud pole. "Treeneri otsimine on pooleli praegu, sellega tegeletakse igapäevaselt ja treenerita ma ei jää. Kindlasti tuleb, aga tuleb hoolikalt valida," nentis Kontaveit. "Siin on minuga minu füüsilise ettevalmistuse treener Tarmo Tiits, kes aitab ja toetab mind, kellega olen väga palju võistlemas käinud. Siin olen ainult temaga ja loodan tema toetuse peale."

Kes võiks olla Tokyo olümpial soosik ja kas ka tema ise kuulub nende hulka, ei hakanud Kontaveit ennustama. "Eks neid ennustusi on keeruline teha, siin on väga palju häid mängijaid – maailma esinumber Ash Barty, kindlasti Naomi Osaka. Ise olen ka väga hea mängija, ma arvan. Aga kunagi ei tea, mis juhtuda võib, eelmisel korral võitis kõigile üllatusena Monica Puig. Eks siis paistab, mis saab," arutles ta.

Loosi tahtel läheb maailma edetabelis 28. real paiknev Kontaveit avaringis vastamisi tuttava kreeklanna, turniiril 14. asetatud Maria Sakkariga (WTA 19.). Avaringimängud peetakse laupäeval ja pühapäeval.