Ellermann OM-debüüdist: selja taga on olnud tugev toetus

"Arvestades kõiki tingimusi ja meie teekonda, jäin väga rahule. Vähemalt täitsime järjekordselt Euroopa meistrivõistluste normatiivi ja sellega on meil kindlustatud EM-ile ja järgmisel aastal maailmamängudele minek," rääkis oma esituse eest 65,435 punkti teeninud Ellermann intervjuus ERR-ile.

"Suur kummardus Eesti rahva ees. Selja taga olnud tugev toetus ja tunnen, et esindasin ikkagi Eestit. Hobune on ka Eestis sündinud, olen teda varsast saati ise koos treeneriga ette valmistanud. Oleme seda ise teinud ega ostnud hobust sisse. Oleme jõudnud sellega välja olümpiamängudele. Oleme saanud väga head tagasisidet ja olen selle üle väga tänulik," lisas Ellermann.

Ellermann loodab, et saab Donna Annaga võistelda ka Pariisi olümpial.

"Vanus on selline, et kui kõik asjaolud õnnestuvad ja kõik on nii nagu peab, siis üritame ikka."

Nüüd naaseb Ellermann Donna Annaga Eestisse, et osaleda järgmistel võistlustel nii kodus kui võõrsil.

"Donna Annat näeb arvatavasti Eesti meistrivõistlustel Ruilas 21. ja 22. augustil. Pärast seda hakkame vaikselt valmistuma Saksamaale minekuks Euroopa meistrivõistlustele."