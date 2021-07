Ramos suundub PSG-sse tervist kontrollima

16 aastat Hispaanias Real Madridi särki kandnud kaitsjast sai vabaagent 1. juulil, kui Real otsustas kaitsjale pakutud uue lepingu tagasi võtta.

Viimastel päevadel on meedias räägitud, et Ramos on Prantsusmaa tippklubiga juba kokkuleppele jõudnud ning enne lepingu sõlmimist on tarvis läbida vaid meditsiinilised testid.

Prantsusmaa meedia sõnul on Ramose ja PSG vahelise lepingu pikkus kaks aastat ning Hispaania legend hakkab ühel hooajal teenima 12 miljonit eurot.