Ramos: Real võttis oma lepingupakkumise laualt tagasi

Ramos käis Reali eest väljakul 671 kohtumises ja tuli klubiga viiekordseks Hispaania meistriks, samuti kuulub tema auhinnakappi neli Meistrite liiga võitjamedalit. Kahes finaalis tegi Ramos ka skoori.

35-aastase kaitsja sõnul pakkus Real talle esmalt ühe-aastast lepingupikendust, millele alla kirjutades oleks tema palk vähenenud kümne protsendi võrra. Ramos ootas perekonna kindlustunnet põhjuseks tuues kahe-aastast lepingut, kui seda ei tulnud, otsustas leppida aastase kontrahtiga. Seda aga enam laual ei olnud.

"Ütlesin, et olen nõus, kuid nende sõnul oli lepingupakkumine aegunud. Austan nende otsust, aga see oli üllatuseks," rääkis Ramos neljapäevasel pressikonverentsil. "Ma ei teadnud, et pakkumine võib aeguda. Arvamusi on palju ja tahan, et inimesed teaksid: asi ei olnud rahas, mulle pakuti üht aastat ja ma tahtsin kahte."

"Elu läheb edasi, üks ajastu lõppeb ja järgmine algab," jätkas profikarjääri Sevillas alustanud Ramos. "Praegu ei ole õige aeg rääkida teistest klubidest, aga küll leiame mulle selle õige. Sevilla on mulle südamelähedane, aga ma ei mõtle sellele variandile ja seda ei tee ka nemad."

Sergio Ramos in tears: "I'll come back here one day, I'm sure. I want to say a huge thanks to Real Madrid, I will always carry you in my heart." pic.twitter.com/bE3xZNSP14