Endine Nõmme Kalju kapten liitus euromängude eel Levadiaga

Aastatel 2016-2019 mängis Ugge Levadia konkurendi Nõmme Kalju ridades. Itaallase arvele jäi toona 117 mängu ning keskkaitsja kohta igati korralikud 18 väravat.

"Tore on Eestisse tagasi tulla! Tunnen end imeliselt," ütles Ugge. "FCI Levadia meeskond võttis mind väga hästi vastu, kaaslased on suurepärased! Ma ei ole saanud paar nädalat korralikult treenida, nüüd hakkan samm-sammult vormi taastama. Ootan põnevusega eelseisvaid Premium Liiga mänge ning annan endast parima, et meeskonda aidata."

Pärast Eestist lahkumist mängis Ugge Itaalia Serie C klubides AC Gozzano ja AS Gubbio 1910. "Olen natuke pettunud kuna jäime Gubbioga sellel kevadel Serie B üleminekuturniirist vaid ühe punkti kaugusele. Üldiselt võib viimaste hooaegadega Itaalias siiski rahule jääda," sõnas endine Kalju kapten.

FCI Levadia spordidirektor Sergei Pareiko rõõmustas Premium Liigas end juba tõestanud kogenud keskkaitsja lisandumise üle, sest Volodymyr Baienko ootamatu karjääri lõpetamine ja klubist lahkumine pani Levadia euromängude eel raskesse seisu. Pareiko sõnul olid Levadia treenerid aga Uggel pikalt silma peal hoidnud ning kogenud itaallasega jõuti kiiresti kokkuleppele.

"Leian, et FCI Levadiaga liitumine on mängija jaoks hea võimalus oma karjääris edasi liikuda," ütles Pareiko. "Meie omakorda saime oma ridadesse väga kogenud keskkaitsja, kes tunneb Premium Liigat ja siinseid olusid ega vaja aega sisseelamiseks. Loodan väga, et Maxilimiliano aitab meid püstitatud eesmärkide saavutamisel."

Levadia sõlmis vahetule pärast Bajenko lahkumist lepingu ka 33-aastase Serbia keskpoolkaitsja Marko Putincaniniga ning Ugge liitumise järel kuulub Tallinna meeskonna ridadesse lausa üheksa välismängijat. Premium liigas võib koosseisu kuuluda aga maksimaalselt viis välismaalast.