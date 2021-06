Jukka Toijala Soome spordi käekäigust: see nädal on jalgpallile suur võimalus

"Soomlastele on päris suur nädal," tõdes Toijala. "Ma arvan, et jäähoki on [esikohal] teisipäevani ja pärast seda hakatakse rohkem jalgpalli vaatama ja sellest rohkem rääkima."

Soome jalgpallikoondis teeb oma EM-debüüdi 12. juunil, kui Kopenhaagenis mängitakse Taaniga. Seejärel ootavad Peterburis ees mängud Venemaa ja Belgiaga.

"See nädal on jalgpallile suur võimalus. Kõik Soomes kindlasti vaatavad, kuidas meie koondisel esimest korda EM-il läheb. Jalgpall on Soomes päris populaarne spordiala, aga seda suurt õnnistust ei ole veel tulnud," arutles Toijala.

"Korvpall tuleb seal natuke hiljem. Soomes on päris palju erinevaid [populaarseid] pallimänge: on saalihoki, võrkpall. Aga viimase 15 aasta jooksul on korvpall saanud päris häid tulemusi."

Soome treenerid on kanda kinnitanud ka välismaal. Toijala sõnul peetakse nimekatest treeneritest kodumaal väga lugu.

"Inimesed tahavad kuulata nende mõtteid koostööst ja sellest, kuidas erinevaid inimesi treenitakse. On palju erinevaid koolitusi, kuhu neid tahetakse rääkima kutsuda."

"Soome erinevad treenerid teevad koostööd. Alates 2014. aastast kogunevad kaks kolm korda aastas erinevate võistkonnaspordialade juhid ja räägivad eri teemadel ning sellest, kuidas üksteist aidata," lisas Toijala.