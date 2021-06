Soome saab võimaluse MM-il tiitlivõitu korrata

Saksamaa jaoks sai saatuslikuks esimene kolmandik, kui soomlased kahel korral väravani jõudsid - 14. minutil viskas värava Iiro Pakarinen ning 19. minutil lisas Soome edule Hannes Björninen. Sakslastel õnnestus küll teisel kolmandikul Matthias Plachta väravast vahet vähendada, kuid selleks jäi mängu lõpuni väheks ja Soome pääses 2:1 võiduga MM-il finaali.

Soome kohtub finaalis teist MM-i järjest Kanadaga, kes laupäeval USA 4:2 alistas. Soome alistas 2019. aasta turniiri finaalis Kanada 3:1, et võita koondise ajaloo kolmas meistritiitel. Kanada on sama saavutusega hakkama saanud lausa 26 korda ning viimati võideti MM-il 2016. aastal, mil nad kohtusid finaalis samuti Soomega.

Finaal toimub pühapäeval kell 20.10. Ülekanne on nähtav nii ETV2-s kui ka ERR-i spordiportaalis. MM-i pronksimäng on pühapäeval kell 15.10 ning on nähtav ERR-i spordiportaalis.

Enne mängu:

Soome saavutas B-alagrupis USA järel teise koha ning Saksamaa samas alagrupis kolmanda koha. Veerandfinaalis alistas Soome 1:0 Tšehhi ja Saksamaa 3:2 Šveitsi.

Esimeses poolfinaalis kohtuvad veerandfinaalis Slovakkiast parem olnud USA ja Venemaad võitnud Kanada.