Tšehhi viskas viimasel kolmandikul neli väravat ja ronis august välja

Jäähoki MM-il Riias viskas Tšehhi neljapäeva õhtul viimasel kolmandikul neli väravat, et tulla välja 0:2 kaotusseisust ja alistada Rootsi 4:2.

Rootsi alustas mängu hästi ning viskas esimesel kolmandikul kaks vastuseta väravat: üks Andreas Wingerlilt ning teine Rickard Rakellilt.

Teisel kolmandikul väravalisa ei tulnud, kuid otsustaval perioodil pööras Tšehhi mängu enda kasuks. Juba teisel minutil viskas värava Jakub Vrana, mängu viigistas kolm ja pool minutit hiljem Jan Kovar. Viigiseisust viskas Lukas Klok Tšehhi eest kolmanda värava ning poolteist minutit enne mängu lõppu pani tagasitulekule naela kirstu Jakub Flek, kes toimetas litri tühja väravasse ja vormistas Tšehhile 4:2 võidu.

Tšehhi on A-alagrupis pärast võitu Rootsi üle viie punktiga neljas. Grupiliider on üheksa punktiga Venemaa, kes jagab Šveitsi ning Slovakkiaga esikohta. Rootsi on kolme punktiga grupis viimane.

Enne mängu:

Rootsi ja Tšehhi on sel aastal juba kahel korral vastamisi olnud ja mõlemad mängud läksid lisaajale – veebruaris Rootsis peetud turniiril Beijeri hokimängud sai lisaajal 3:2 võidu Rootsi, kaks nädalat tagasi jäi aga Carlsoni hokiturniiril lisaajal 3:2 peale Tšehhi. MM-il olid nad viimati vastamisi kaks aastat tagasi, kui alagrupi avamängus võttis Tšehhi 5:2 võidu.

Rootsi alustas tänavust MM-i 3:4 kaotusega Taanile ja teises mängus jäädi 0:1 alla Valgevenele, kuid siis avati võiduarve, alistades Šveits koguni 7:0.

Tšehhi kaotas avamängus 3:4 Venemaale ja jäi siis 2:5 alla Šveitsile, kuid Valgevenest saadi lisaajal 3:2 jagu.