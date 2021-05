Rahulikult alustanud Venemaa pani Taani vastu lõpuks paremuse maksma

Taani suutis Venemaad kuival hoida pea 40 minutit, aga vähem kui minut enne teise perioodi lõppu viis suurriigi ette Ivan Morozovi tabamus. Viimase kolmandiku keskel suurendas Aleksandr Barabanov venelaste edu ning kolm ja pool minutit enne lõpusireeni vormistas kolmeväravalise võidu Dmitri Voronkov.

Venemaa väravate vaheks nelja mängu järel on 15:7 ja üheksa punktiga jagatakse A-alagrupis Slovakkiaga esikohta. MM-il ainsa tiimina kaotuseta jätkav Slovakkia võib ainuliidri koha taastada neljapäeval, kui kohtutakse Šveitsiga.

Taanil on nelja mängu järel viis silma, millega ollakse grupis neljandal kohal. Neid jahivad Valgevene (neli punkti), Rootsi (kolm) ja Tšehhi (kaks). Edasi veerandfinaali pääseb grupi neli paremat.

Enne mängu:

Nii Venemaa kui Taani on alustanud tänavust MM-i kahe võidu ja ühe kaotusega. Kui venelased on alistanud normaalajal Tšehhi (4:3) ja Suurbritannia (7:1) ning jäänud alla Slovakkiale (1:3), siis Taani on võitnud Rootsit (4:3), lisaajal Suurbritanniat (3:2) ja kaotanud Šveitsile (0:1).

A-alagrupis hoiab Venemaa kuue punktiga teist kohta, jäädes täiseduga alustanud Slovakkiast maha kolme silmaga. Taani on viie punktiga neljas. Edasi veerandfinaalidesse pääseb grupi neli paremat.