Tartu maastikumaratoni korraldajad rakendasid uudset formaati

Spordisõbrad peavad tänavu leppima sellega, et nii Tartu maastikumaraton kui Rattaralli viiakse läbi virtuaalsel kujul. Korraldajad näevad aga vaeva, et pakkuda välja uusi formaate, mis inimestes osalemishuvi tekitaksid.

Kui elu meie ümber oleks tavaline, siis läbinuks tuhanded jooksjad pühapäeval 39. Tartu maastikumaratoni. Imeilus ilm ja emadepäev tõid hommikul Elva metsade vahele sporti tegema siiski päris palju inimesi. Korraldajad mõtlesid välja ka uudse lahenduse – individuaaljooksu, mis toimus tähistatud rajal stardi ja finišiga Elvas.

"Kasutame ajavõtuks orienteerumise SI-pulkasid," selgitas Klubi Tartu Maraton projektide direktor Indrek Kelk ERR-ile. "Kõik soovijad on hajutatud kümnepäevasesse tsüklisse ja ka kõik päevad on ära hajutatud niimoodi, et rohkem kui 40 inimest tunnis rajale ei saa minna. Selle tulemusel on kõik individuaaljooksu osalejad liikunud ühel kindlal samal rajal. Nii on need ajad mingil määral võrreldavad."

Ametlikku võitjat individuaaljooksul välja ei kuulutata. Aga sõbraga võib ju ikka võrrelda. Näiteks Margus tuli täna Elvasse läbima 42 kilomeetrit.

"Parem ikkagi individuaal kui virtuaal – et ikkagi näed inimesi. Neid võimalusi tuleb hetkel ära kasutada, – midagi teha ei ole."

Marega kohtusime tänavu ka suusamaratoni stardis. Tema plaan on kõik üritused kaasa teha, isegi kui need tavalisel kujul ei toimu.

"Kuidas siis endal see enesetunne ja kestlikkus on. Seda saab testida ja siis natuke teistega võrrelda. Aga kahtlemata on tore, kui rajal näeb ka teisi võistlejaid."

Kui maastikumaratoni läbimise aeg peagi lõpeb, siis juba on alanud virtuaalsena toimuv 40. Tartu rattaralli. Korraldajad said eeskuju Tallinna maratonilt ja nii võib rattarallit läbida ka osade kaupa ehk kombona.