Väravavahi tabamus tõi Liverpoolile viiendal lisaminutil võidu

Meistrite liiga kohta jahtiva Liverpooli mäng Premier League'i eelviimase meeskonna West Bromi vastu oli tüürimas viigisadamasse, kuid Ragnar Klavani endise koduklubi väravavaht Alisson läks viiendal lisaminutil nurgalöögi ajaks vastase karistusalasse ning suunas peaga palli väravavõrku, kirjutades Liverpoolile hädavajalikud kolm punkti tabelisse.

Kaks vooru enne hooaja lõppu on Liverpool Premier League'is viiendal kohal, mis jätaks nad Meistrite liiga ukse taha. Vaid punkti kaugusel on Londoni Chelsea ning kolm silma rohkem on kogunud Leicester City. West Bromi jaoks oli juba enne kohtumist Liverpooliga kõik selge - järgmisel hooajal mängitakse Inglismaa esiliigas.