Dortmundi Borussia sai Saksamaa karikafinaalis kindla võidu

Dortmund ei jätnud Leipzigile palju võimalust ja alustas skoorimist juba viiendal minutil, kui Jadon Sancho Leipzigi võrku sahistas. Sellele lisas 28. minutil veel Erling Haaland, Sancho lõi oma teise värava vahetult enne poolaja lõppu. 71. minutil suutis Leipzigi mängumees Dani Olmo oma koduklubile ühe värava tagasi teha, kuid Haaland lõi kolm minutit enne mängu lõppu veel oma teise ning Dortmund võitis koduse karika 4:1.

Neljapäevane võit on Dortmundi jaoks klubi viies karikas. Neist enam on karika võitnud veel Bremeni Werder, kes on võitnud 1935. aastal loodud karikasarja kuuel korral. Müncheni Bayern on karikat käes hoidnud 20 hooajal.