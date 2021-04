Rebane: OM-i tegelik toode on entusiastlik ja treenitud inimene, mitte sportlane

Tokyo olümpiamängud on koroonaviiruse pandeemia tõttu aasta võrra edasi lükatud. Sukles usub, et tänavu suurvõistlus kindlasti toimub. "Peab juhtuma midagi väga traagilist, et vähem kui 90 päeva pärast Tokyos ei läideta olümpiatuld," ütles Sukles. Rebane lisas: "Pika kogemuse peale ütlen, et ma ei teeks pikki ennustusi. Loomulikult on korraldajad, sportlased ja televisioon valmis, aga lõpliku allkirja paneb koroona, kuna me ei tea uusi tüvesid, leviku laiust jne."

Seejuures on olümpiamängude edasi lükkamine ajaloos esmakordne. 1916., 1940. ja 1944. aastal jäeti suurvõistlus sõja tõttu ära ning kolm korda on toimunud OM boikottidega. Teist korda olümpiamänge aga enam edasi ei lükata. "Kui mängud jäävad ära, siis jäävad ära, sest siis tulevad juba uued mängud. Neid ei saa suvaliselt tõsta. Kui juhtub, et sel suvel mänge ei tule, siis on järgmised mängud 2024. aastal Pariisis," nentis Sukles.

Jaapanis läbi viidud küsitluse põhjal ei soovi ligi kolmveerand jaapanlastest mängude toimumist. Bramanise sõnul on kohalik rahvas tagasihoidlik inimene ja kui neilt tänavalt otse küsitaks arvamust, siis nad nii kindlasti ei ütleks. Kui olümpiamängud juba toimuvad, siis tunnevad kohalikud suurvõistluse üle ainult head meelt. Jaapanlased ajavad lihtsalt perfektsust taga. "Kui jaapanlased üldse midagi teevad, siis nende jaoks on tähtis see perfektselt läbi viia, et muu maailm näeks, kui hästi need mängud on korraldatud. Nende kuldne reegel on, et alati püüeldakse täiuslikusse poole. Nad otsivad tasakaalu, et näidata maailmale, mis on olümpiamängud. Jaapanlaste jaoks on ja jäävad mängud väga suureks peoks," kinnitas Bramanis.

Vaatamata sellele, et Tokyos algavad olümpiamängud vähem kui 90 päeva pärast, siis toimub Jaapanis vähe vaktsineerimisi, kuigi juba ainuüksi Tokyos on nakatunuid sama palju kui terves Eestis. Rebase sõnul on kohalikud lihtsalt äärmiselt aeglased ja iga otsusega ollakse äärmiselt tasakaalukad. "Nad kardavad maailmale näidata, et nad ei suuda olla täiuslikud. Jaapanlastel on vaid 1% rahvastikust vaktsineeritud. Minu jaoks on ka see arusaamatu. Jaapan on vananev ühiskond, aga nad võiks selle peale mõelda. Paljud arstid on ka küsinud, miks Jaapanis vaktsineerimine toppab," ütles Rebane.

Lisaks sellele, et olümpiamängud on suur spordipidu, on see ka poliitika ja ära. Rebane: "Sportlaste ja spordi jaoks on see tippude tipp. Riigid, kes OM-i korraldavad.. ma ei ütle, et nende jaoks on see hetkeline äri, sest see on alguses tohutu miinus, aga pikas plaanis on see riigi või linna turundus ja siis edasi on see selge äri. Viimane ja mis pole ka vähe tähtis, väga paljud riigid tahavad end näidata maailmale ja öelda, et jah, me suudame. OM on see koht, kus kogu maailma pilgud on 16 päeval ühes linnas, see on võimsaim turismimagnet terves maailmas."

"Kui mängud ka ära jäävad, siis see pole maailma lõpp, sest see bränd on nii tugev. Viimane kahjumiga mäng oli Moskvas, aga pärast seda on see olnud majanduslikult toitev," jätkas Rebane. "Tähtis on see, et kui me võtame üldpildi, siis mängud on muutunud regionaalseks. Me vaatame televisioonist seda pilti, mis meile meeldib. Inimesed elavad kaasa oma alale. Maailmas on 72-73 riiki, kellel pole veel OM-i medalit ja nende jaoks on selle võitmine suur asi. Meie vaatame näiteks naiste maadlust, keegi vaatab taekwondood. Võimatu jälgida kõike. Mäletan, et Pekingis oli ühel päeval 45 võitjat. See tähendab, et see on meeletu üritus, mida igaüks.. nagu pimedad katsuvad elevanti ja igal ühel on oma ettekujutus. Mängude bränd on nii tugev, et katastroofi ei ole, on palju õnnetusi."

Mida tähendab see sportlase jaoks, kui OM jääb ära? "Kui sa neli aastat valmistud selleks ja pilet on ka käes ning tead, mis su tase maailmas on, deviis on, et tähtis pole võit, vaid osavõtt, aga siiski sa lähed teatud medaliootusega ja siis järsku jäetakse OM ära ja sa pead jälle ootama. Kui sportlasel on vigastus, siis tema jaoks see pole katastroof, vaid ta saab lisa-aasta nii-öelda juurde, aga kellel on vanust palju, kes peab jälle mõtlema, et neli aastat ettevalmistust - peab olema kõva tahe," tõdes Sukles.

Rebane lisas: "Sportlasele on olümpiamängudele mitte minemine, kui sa oled selleks neli aastat valmistunud, tõeline katastroof!" Sukles jätkas: "Need, kes soovisid Tokyos karjääri lõpetada, nende jaoks oli see edasilükkamine juba katastroof. Nad pidid valmistuma veel ühe aasta. See on nii füüsiliselt kui psühholoogiliselt väga raske. Trenni-võistluste rutiin on kadunud. See koroona esimene ja teine laine on sportlaseid väga kõvasti muserdanud."

Rebane leiab olümpiamängude toimumises ka muud, kui vaid spordipea, äri ja poliitika. "OM-i suurim tulemus on need 100 000 - 150 000 vabatahtlikku, kes teevad ebanormaalselt palju tööd ja saavad koolituse. See on tohutu vabatahtlike hulk, mis annab väga suure tõuke kodanikuühiskonnale, kus inimesed peavad näiteks valvama vabatahtlikkuse alusel midagi puhtast entusiasmist. Väga paljud valdkonnad on ka väga spetsiifilised valdkonnad, mida tuleb õppida, mida on vaja alade läbiviimisel ja kui sul on 35 ala.. OM-i tegelik toode on entusiastlik ja treenitud inimene, mitte sportlane."

Kas koroonaviirusest on ka spordimaailmas midagi kasulikku kaasa võtta? "Me oleme õppinud viirusega koos elama ja kui vaatame spordivõistluseid, siis see, kuidas käituvad sportlased ja pealtvaatajad, on uus normaalsus. Negatiivne normaalsus on see, et harjutakse ära, et spordivõistlused on pealtvaatajateta. Kui televiisorist neid vaatame, siis TV kompaniid on nutikad, kes petavad televaatajad "publikuga" ära. Sport ei ole lihtsalt, et vaatame kumb on parem, vaid see on ka meelelahutus pealtvaatajale ja see on natuke nukker. Ma näen, et me suudame suurvõistlustele pealtvaatajad tagasi tuua. See on ka sportlasele oluline, et talle elatakse kaasa. Iga sooritus on nagu teatritükk. See on mõlemale alati erakordne sündmus ja need kaks peaks kokku saama," ütles Sukles.